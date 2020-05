Coronavirus a Giugliano, zero contagi per il terzo giorno consecutivo

Giugliano. Zero contagi per il terzo giorno consecutivo. La Protezione civile di Giugliano ha diramato, come di consueto, il bollettino serale delle 19.

Coronavirus, i dati

Per il terzo giorno di fila non si registrano nuovi positivi nella terza città della Campania. L’ultimo caso si era registrato lo scorso 5 maggio.

Fin dall’inizio dell’epidemia i positivi sono stati 73 in città. Mentre i decessi sono stati 2. Resta invariato il numero dei guariti, fino ad ora 27.

I controlli a Giugliano

Procedono senza sosta i controlli a Giugliano. Nella giornata di oggi, 9 maggio, la Polizia Municipale ha controllato 30 soggetti in strada e non ha elevato alcuna sanzione.

