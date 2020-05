Napoli, si svuota la terapia intensiva del Policlinico Federico II: trasferito ultimo paziente Covid

Napoli. Si svuota il reparto di terapia intensiva del Policlinico Federico II. Ieri l’ultimo paziente è stato trasferito dal reparto. Grande soddisfazione da parte di medici e infermieri, che fino ad oggi hanno combattuto in prima linea contro il Coronavirus.

Napoli, trasferito ultimo paziente del Policlinico Federico II

“Il fine settimana inizia con una buona notizia: nella giornata di ieri è stato trasferito dalla Terapia Intensiva l’ultimo paziente COVID del Policlinico Federico II – fa sapere l’Azienda ospedaliera su Facebook -. E l’equipe guidata dal prof. Giuseppe Servillo ha voluto ringraziare tutti quelli che li hanno sostenuti in questo periodo così complicato”.

In questo momento, quindi, la Terapia Intensiva non ospita pazienti Covid-19. “Naturalmente, presso il complesso federiciano, continuano le attività dei reparti Covid delle Malattie Infettive e della Pediatria oltre che il Percorso Nascita appositamente creato per le gestanti affette da Coronavirus”, conclude.