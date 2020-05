Incidente tra Giugliano e Qualiano alla rotonda della Belle Èpoque: centauro a terra

Incidente poco fa sulla circumvallazione esterna, all’altezza della rotonda della Belle Èpoque. In circostanze ancora da chiarire un centauro è finito a terra mentre viaggiava in sella al suo motociclo. Il traffico è paralizzato.

Incidente sulla circumvallazione esterna tra Giugliano e Qualiano: ferito un centauro

Il sinistro è avvenuto questa mattina poco dopo le 11. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo, oppure se a provocare la caduta del motociclista dal mezzo a due ruote sia stato un tamponamento. I primi a soccorrere il centauro sono stati gli automobilisti di passaggio. Si attende l’arrivo dei sanitari del 118 per l’eventuale trasporto in ambulanza. Intanto sulla circumvallazione si è formata una lunga coda di automobili per consentire i soccorsi. Sul luogo dell’incidente intanto è arrivata la Polizia di Stato del locale Commissariato per accertare la dinamica del sinistro.