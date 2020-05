Oroscopo domani Branko sabato 9 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni segno per segno. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per sabato 9 maggio 2020.

Oroscopo Branko 9 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Leone

Hai bisogno di più leggerezza oggi. I giorni scorsi sono stati molto faticosi, ma preparati, perché a breve avrai Mercurio e Marte dalla tua parte e allora tutto cambierà. Anche se Venere è dissonante, sta iniziando un nuovo ciclo per te, sicuramente più soddisfacente, propizio, appagante, ma Marte consiglia di concludere quello precedente in bellezza. Amici importanti non ti negano un aiuto fondamentale. Non sperperare, Venere e Urano sono contrari.

Oroscopo Vergine

All’orizzonte si intravedono delle tensioni in famiglia. Stai attento. Meglio usare la massima cautela nel rapportarti con chi ti sta vicino. Con Venere splendida l’amore decolla e il tuo intuito con Plutone e Marte è formidabile adesso e puoi permetterti di giudicare e scegliere solo in base alle tue impressioni di pelle; segui le tue sensazioni e l’istinto, se ti piace va bene. Marte propizia un’amicizia erotica molto interessante. Situazione ottimale. Investi i tuoi risparmi. E’ il momento giusto.

Oroscopo Bilancia

Piano piano si stanno smuovendo le acqua a livello lavorativo e tu potrai rimetterti in carreggiata. Domani è molto probabile che ti venga fatta una proposta: il consiglio delle stelle è di firmare. È il momento di chiedere aiuto per realizzare un tuo desiderio importantissimo. Ci sono tante stelle che ti possono aiutare adesso, e anche qualcuna che ti sfida. Il segreto ora è essere preciso nel formulare la tua richiesta per essere accontentato. Mercurio opposto in settimo campo ti mette alla prova, evita di inasprire i rapporti. Una novità in arrivo.

Oroscopo Branko Scorpione

Non è il momento di sperperare. È un periodo molto pesante per te, che senti di dover combattere contro tutto e tutti. L’oroscopo di Branko per oggi ti consiglia prudenza nel gestire le finanze. Sii paziente, perché a breve la situazione migliorerà. A volte i problemi sono un alibi per non cambiare. E spesso tu ti crei problemi che sembrano insormontabili, ma non è così. Puoi sempre trasformare una limitazione in un talento. Ultimamente sei un po’ brusco con chi ti vuole bene, rimedia. Venere consiglia prudenza anche se tutto va bene.