Virus, Lombardia ancora in emergenza. De Luca: “Lì venti giorni fa quasi metà della popolazione in giro. Noi no”

Torna a parlare delle differenze tra Nord e Sud, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore, nel corso del suo ultimo intervento in diretta Facebook, ha rivendicato gli sforzi economici fatti a sostegno di imprese e famiglie. Poi ha spiegato perché nella nostra regione stiamo uscendo prima e meglio dalla crisi pandemica.

Campania, De Luca rivendica il primato della Campania: “Primi a erogare misure a favore di imprese e famiglie”

Secondo De Luca la Campania è un modello da seguire nell’emergenza coronavirus. “Siamo i primi in Italia ad accreditare somme in tre settimane sui conti correnti dei nostri concittadini. Sono soldi che arriveranno nelle tasche di professionisti e imprenditori e che serviranno a far ripartire l’economia”. Successivamente elenca una serie di misure e provvedimenti a favore di famiglie, studenti e pensionati che partiranno nelle prossime settimane.

A Milano quasi metà della popolazione in giro durante il lockdown

Il governatore torna poi sulle differenze tra Campania e Lombardia e spiega perché l’hinterland milanese sia ancora nel pieno dell’emergenza. “Lì venti giorni fa c’era una mobilità del 42%, ciò significa che la metà della popolazione era in giro”. Il governatore campano ricorda che “a Milano in queste ore registriamo nuovi contagi, ogni 24 ore, da 500 a 700 casi” e che questo abbia provocato “una ricaduta pesante sul contagio”. “In Campania, invece, abbiamo stretto i freni, anticipato chiusure di due settimane, questo ci ha salvato ed oggi grazie a questo abbiamo condizioni di serenità per pensare di aprire attività economiche, ma non per poco ma per sempre” conclude.