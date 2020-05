Chi è Cristina Fogazzi, “l’estetista cinica”? “Nel mese di marzo ho guadagnato 5 milioni di euro”

Estetista cinica. Cristina Fogazzi, conosciuta dai più con il nome dell’Estetista Cinica è diventata un vero e proprio punto di riferimento nel mondo del beauty, con i suoi prodotti che curano dagli inestetismi fino a occhiaie e cellulite.

Nonostante la crisi economica, generata dall’emergenza sanitaria, che ha colpito, chi più chi meno, tutti i settori, l’imprenditrice, in una lunga intervista a “Il Fatto Quotidiano” dice di non aver avuto perdite anzi ha guadagnato di più, implementando l‘e- commerce.

Ho organizzato le consulenze online. In due ore me le hanno prenotate tutte fino a fine maggio. Prenoti la mia estetista, lei in video-chiamata ti guarda il sedere, ti guarda la faccia e ti consiglia i nostri prodotti. Quindi io alle dipendenti del mio centro estetico pago lo stipendio e anche la percentuale sul venduto. Le ho tolte dalla cassa integrazione e loro sono felici. A marzo ho fatto il record di incassi: 5,3 milioni di euro , il doppio dello scorso anno nello stesso mese. E ad aprile 4 milioni”. “Io lavoravo online da un sacco di tempo, è stata la mia forza.

Nel 2013 crea un personaggio l”Estetista cinica’ appunto, che dice alle clienti le cose come stanno in modo schietto e talvolta un po’ cattivo. Fa realizzare delle vignette che appende alle pareti del centro.

In parallelo l’esperta di comunicazione, Veronica Benini, a cui si era affidata per i disegni le consiglia di aprire una pagina Facebook del personaggio.

Inizialmente zero messaggio promozionali fino a che nel 2015 iniziò a vendere alle clienti alcuni prodotti di bellezza fatti realizzare da lei stessa a un’azienda cosmetica che produce prodotti per vari marchi, non solo quello della Fogazzi.

Da lì i video su Youtube, un blog e la newsletter. Una notorietà raggiunta nel giro di poco che le ha permesso di farsi conoscere a un vasto pubblico tanto da pubblicare anche un libro e di partecipare alla trasmissione su Rai2 ‘Detto Fatto’.

La decisione a quel punto di non vendere più solo alle clienti del centro estetico ma, vista la notorietà, di provare a commercializzare creme e trattamenti di bellezza anche su internet. Un’idea che ben presto si è rivelata vincente.

Se nel 2015 l’ ‘Estetista cinica’ fatturava 7mila euro durante una promozione del Balck Friday oggi con la più grossa fatta finora ha incassato ben 4 milioni e mezzo.