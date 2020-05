Oroscopo Branko 9 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per i primi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani sabato 9 maggio 2020.

Oroscopo Ariete

Si apre un ottimo weekend. Secondo l’oroscopo di Branko, domani l’umore sarà molto alto. Ti aspetta una serata molto piacevole, all’insegna della spensieratezza. Una questione di soldi preoccupante dovrebbe cambiare in meglio durante il fine settimana, e molto probabilmente riconoscerai che non valeva la pena di essere risolto in primo luogo. Non sprecare denaro, ma non contare neanche ogni centesimo.

Grande dialogo e incontri se sei single. Mercurio stabile nel segno ti rende focoso, ma ti invita anche a non lottare sempre come un guerriero ma a riposarti e a mollare il controllo, anche svignandotela per un attimo senza dare nell’occhio. Te lo meriti.

Oroscopo Toro

Sei ancora un po’ teso. Questo periodo ti suscita molte preoccupazioni, soprattutto dal punto di vista lavorativo ed economico. Domani. come anticipa Branko, sarai chiamato ad affrontare delle questioni relative al conto e al patrimonio. Qualcuno che rispetti ti incoraggerà a fare di più con la tua vita. Non solo, ma fornirà alcune idee pratiche che puoi usare in questo momento per uscire dalla routine in cui sei stato nelle ultime settimane.

L’amore però può decollare da adesso. Venere che entra nel tuo segno ti suggerisce che è il momento di festeggiare, liberamente, con amici cari e fidati, lasciandoti andare senza pensarci, lì attende una settimana in modalità festaiola in tutto. La situazione migliora, ma non abbassare la guardia.

Oroscopo Gemelli

Attento alle provocazioni. Domani dovrai stare molto attento a non cadere nel loro tranello. In caso contrario, come indica l’oroscopo di Branko, ti ritroverai a discutere per tutta la giornata. Sii prudente. Un improvviso cambiamento nei piani di altre persone ti lascerà a bocca aperta, ma essendo un Gemelli flessibile ti adatterai rapidamente e facilmente. Inoltre, avendo più potere cerebrale rispetto alla maggior parte vedrai da che parte soffia il vento e piegati in base alla brezza.

Mercurio ti aiuta soprattutto in amore. Il buon aspetto di Urano ti invita a non cercare sempre conferme dagli altri, a essere originale. Metti pure paletti, cancelli e staccionate sul tuo sentiero e percorrilo con decisione. Interessanti novità se vuoi cambiare lavoro. Questo è il momento giusto per inviare il tuo profilo professionale: potresti trovare la strada giusta per te.

Oroscopo Cancro

Il suggerimento che ti dà l’astrologo istriano Branko per la giornata di domani è quello di staccare la spina dai problemi quotidiani. Prenditi del tempo da dedicare ad attività domestiche, che possono distendere i tuoi nervi.

Mercurio ti sfida con decisione in qualcosa che ti fa paura: liberati dalle maschere, rivelati per come sei, non hai idea di quale incredibile successo tu possa avere. C’è sempre tempo per ritornare misterioso e vago come in fondo ti piace. Litigi in famiglia, almeno con gli amici cerca il dialogo.