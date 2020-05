Napoli in lacrime, oggi l’ultimo saluto a Pasquale Apicella: la commovente lettera della moglie

Napoli. Oggi alle ore 11.00, presso la Chiesa Cristiana Evangelica di Secondigliano, si svolgeranno le esequie solenni dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Pasquale Apicella, caduto in servizio lo scorso 27 aprile a seguito di uno scontro con una banda di rapinatori di etnia rom. Sarà possibile seguire il rito religioso sulla pagina Facebook della Polizia di Stato.

La lettera della moglie

“Mi piaceva la nostra quotidianità cena alle 8 e poi mentre tu tenevi i bimbi io rassettavo, poi tutti sul letto a vedere un film. Eri intransigente, non volevi telefoni in mano la sera nel letto, perché era un momento nostro per stare insieme, quante volte abbiamo battibeccato perché ti dicevo che era l’unico momento di relax della giornata”.

“Prima ti sceglievo i vestiti, adesso l’urna. Quando dovevamo andare da qualche parte mi chiedevi di sceglierti i vestiti, e io ti preparavo tutto sul letto. Calzini, mutande, maglia e pantalone, lo facevo con amore. Stasera con la morte nel cuore ho dovuto scegliere una cosa per te, che mai avrei pensato di dover fare e sicuramente non a 32 anni. Ho dovuto scegliere l’urna per le tue ceneri. Ne ho scelta una con sopra l’albero della vita, perché tu eri questo. Eri vita, la mia vita ed ora è tutto finito”.

Leggi anche