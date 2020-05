Campania, l’annuncio: “Il 3 giugno i lidi aperti al pubblico. Queste le regole”

L’estate è ormai alle porte e gli stabilimenti balneari potrebbero riaprire il 3 giugno in Campania. “Non è ancora una certezza, aspettiamo la conferma definitiva dopo la riunione che si terrà lunedì con la Regione”, ha dichiarato Salvatore Trinchillo, vicepresidente nazionale SIB (il sindacato degli operatori balneari) Confcommercio, nell’ambito della trasmissione del Tg Club – Speciale Coronavirus, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 13:30 e dalle 17:30 alle 18:30.

Campania, lidi aperti al pubblico dal 3 giugno

Trinchillo ha spiegato che “al momento gli stabilimenti non possono ancora garantire l’accesso al pubblico”, per cui ai cittadini toccherà usufruire delle spiagge libere per concedersi una passeggiata in riva al mare.

Sebbene sia ancora presto per conoscere le regole da seguire, il vicepresidente nazionale SIB non esclude che gli accessi ai lidi potrebbero essere contingentati. Forse anche con probabile prenotazione del lettino e dell’ombrello. “E’ molto probabile che possa accadere una cosa simile. Ma noi cercheremo di rendere tutto più semplice”, spiega Trinchillo. E delle tanto discusse barriere in plexiglass? Per Trinchillo non se ne parla nemmeno e smorza con una battuta: “Il plexiglass lo useremo per friggere le frittatine di pasta”.