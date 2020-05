Coronavirus in Campania, mai così bene: oggi 6 maggio solo 9 positivi

Coronavirus, bollettino regione Campania di oggi 6 maggio. Come sempre l’unità di crisi della regione Campania in serata invia il bollettino con i dati relativi al Coronavirus nella regione della giornata di oggi.

Bollettino regione Campania oggi 6 maggio

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:



– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 754 tamponi di cui 1 risultato positivo;



– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 503 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 92 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 203 tamponi di cui nessuno risultato positivo;



– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 146 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 255 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 1820 tamponi di cui nessuno risultato positivo;



– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 129 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi di cui 3 risultati positivi;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 73 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 323 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

Positivi di oggi: 9

Tamponi di oggi: 4.477

Totale complessivo positivi Campania: 4.541

Totale complessivo tamponi Campania: 101.025

Bollettino Protezione civile 6 maggio

In Italia ci sono 214.457 casi in Italia (1.444 in più di ieri) di cui 93.245 guariti (8014 in più di ieri) e 29.684 morti (sono 369 in più di ieri). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia aggiornato ad oggi, mercoledì 6 maggio. Dei contagiati, 74.426 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 15.769 sono ospedalizzati e 1.333 sono ricoverati in terapia intensiva, dati che confermano il trend decrescente delle ultime settimane.