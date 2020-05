Torre Annunziata, agguato di camorra: ferito a colpi d’arma da fuoco il genero del boss Gionta

Agguato di camorra a Torre Annunziata. Ferito a colpi d’arma da fuoco Giuseppe Carpentieri, 50 anni, marito di Teresa Gionta, figlia del capoclan Valentino. Il raid si è consumato sul terrazzo dell’abitazione della vittima.

Torre Annunziata, colpi di pistola contro il genero del capoclan Valentino Gionta

I sicari, secondo una prima ricostruzione, erano appostati nell’edificio accanto. Appena hanno scorto Carpentieri, hanno fatto fuoco. La vittima ha riportato una ferita alla gamba e all’inguine. I familari, presenti in casa, hanno trasportato il 50enen all’ospedale di Boscotrecase, quindi un’ambulanza lo ha trasferito aòl Maresca di Torre del Greco dove è stato predisposto un intervento chirurgico urgente.

Chi è Giuseppe Carpentieri?

Giuseppe Carpentieri è una figura di spicco del clan Gionta. Aveva scontato 27 anni di carcere e da poco era tornato in libertà. Nel 1993 l’uomo originario di San Giuseppe Vesuviano partecipò al duplice delitto costato la vita ad Alfredo Nasti e Ciro Fraschetta. Per questa vicenda Carpentieri ha ricevuto una condanna, in via definitiva, a 30 anni di reclusione. Pena alla quale si somma un’altra stangata: la condanna per associazione mafiosa legata all’inchiesta sul “Codice Gionta”, il sistema di messaggi cifrati dal carcere usato dai boss dei Valentini per impartire ordini agli affiliati liberi.

Foto: archivio