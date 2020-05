Giugliano, incidente in pieno centro: bimba travolta da auto. Corsa al Santobono

Incidente oggi pomeriggio in pieno centro a Giugliano. A Piazza Annunziata due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. A seguito del sinistro, la vettura tamponata ha travolto una bimba ferma insieme ai familiari sul marciapiede. La giovane vittima è rimasta ferita alla gamba.

Giugliano, bimba travolta da auto in centro: corsa al Santobono

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente. Due auto si sarebbero scontrate in circostanze ancora da definire. A seguito del sinistro, la macchina tamponata ha subito un’accelerazione in avanti che ha spinto il veicolo contro una bambina, in quel momento in piedi a bordo careggiata in compagnia dei parenti. La piccola è rimasta travolta dall’automobile e ha riportato una ferita agli arti inferiori.

Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima all’ospedale Santobono di Napoli. Non sono chiare le sue condizioni. Sotto choc il padre, che ha assistito all’incidente. Sul luogo del sinistro sono presenti anche i carabinieri della Compagnia di Giugliano e gli uomini della Polizia Municipale. Il traffico ha subito rallentamenti. I militari dell’Arma stanno anche allontanando i presenti per evitare che si formino assembramenti.