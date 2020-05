Napoli. In tre sullo scooter, senza mascherina e casco: così ritorna il delirio nel centro storico. Video

Napoli. Si cerca di ritornare gradualmente alla normalità con l’inizio della Fase 2. Troppa gente, però, è tornata ad affollare le strade senza mascherine e non rispettando le distanze di sicurezza. Soprattutto flotte di scooter sono tornate creare caos tra i vicoli di Napoli.

In alcuni video, inviati dai cittadini al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si vede ragazzi sfrecciare in scooter in modo irresponsabile, viaggiando senza casco e anche, molto spesso, in tre a bordo di un unico veicolo. I filmati sono stati girati al Rione Sanità e nei Quartieri Spagnoli.

“Durante la fase di quarantena forse qualcuno aveva pensato che il problema fosse sparito ma con l’entrata nella fase 2 è ritornato in maniera prepotente. È un fatto molto preoccupante, per due motivi, si rischia così di far ripartire i contagi ed inoltre le nostre strade sono tornate ad essere prese d’assalto da bande di incoscienti e balordi ed è inaccettabile. Abbiamo già allertato le forze dell’ordine affinché siano adottate misure drastiche per contrastare il fenomeno, non si può permettere che si ritorni al medesimo stato di prima dell’emergenza anche perché ora la sicurezza dei cittadini deve essere al primo posto. Occorre ripristinare celermente la legalità e la sicurezza”, hanno dichiarato il Consigliere Regionale Borrelli ed il consigliere municipale del sole che ride Salvatore Iodice.