Coronavirus, terapia al plasma iperimmune: anche il Cotugno avvia la sperimentazione

Anche al Cotugno si vuole sperimentare la cura con il plasma iperimmune estratto dai pazienti guariti dal Covid. I risultati che si stanno ottenendo con questa terapia al San Matteo di Pavia, all’ospedale di Mantova, in quello di Bolzano e ora anche a Padova sono molto promettenti.

Terapia al plasma: anche il Cotugno avvia la sperimentazione

Nella città veneta su 11 malati in fase critica sottoposti a questa cura tutti hanno avuto una remissione della malattia nell’arco dei successivi due giorni.

A Napoli, però, la richiesta dei clinici del Cotugno risale addirittura alla metà di marzo. Motivo? Sarà il Comitato etico a dover dare il via libera, mentre in altre regioni è già partita la sperimentazione.

L’ok entro questa settimana

Come riporta Il Mattino, entro questa settimana dovrebbe essere avviato al Cotugno l’utilizzo sperimentale del siero ricco di anticorpi. Per produrre la cura al plasma sarà impegnata l’unità immunotrasfusionale dell’azienda dei Colli diretta da Bruno Zuccarelli.

Molti pazienti guariti si sono già fatti avanti per donare il proprio sangue. In attesa di un vaccino contro Covid 19 la cura con il plasma si configura come la migliore strategia terapeutica possibile, oltretutto già utilizzata nel 2002 e nel 2009 nella cura della Sars e della Mers.