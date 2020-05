I socialisti: “Basta divisioni a sinistra, non consegniamo la città alla destra”

Giugliano. Con un lungo documento che racchiude quella che pare a tutti gli effetti la bozza di un programma politico, i socialisti de circolo Francesco Pianese hanno chiesto alle forze di centro sinistra di avviare un dialogo nel centrosinistra per mettere da parte divisioni e costruire una coalizione unitaria per sconfiggere la destra.

L’appello che fanno è chiaramente rivolto alle fazioni politiche che in questi anni si sono date battaglia nel campo democrat, ovvero alle liste che hanno sostenuto Antonio Poziello e che oggi sono in parte confluite in Italia Viva e al Pd.

Il documento