Campania, De Luca a sorpresa in diretta: “Procedere in modo ordinato sennò richiudiamo tra 15 giorni”

“Procedere in maniera ordinata sennò rischiamo di chiudere tra 15 giorni”. E’ quanto ha dichiarato Vincenzo De Luca nel corso di una diretta a sorpresa. Sulla sua pagina Facebook il Presidente della Regione ha fatto il punto della situazione sulla fase 2 e sui controlli approntati nella giornata di ieri. Il governatore Vincenzo De Luca, pochi minuti fa, ha annunciato una diretta con importanti aggiornamenti che riguardano l’inizio della “Fase 2” in Campania.

Controlli e test rapidi positivi: la situazione

De Luca ha ribadito che in questa fase di passaggio l’uso della mascherina è obbligatorio. Ieri non c’è stato un massiccio rientro di persone dal Nord come si temeva nei giorni precedenti. Sui 19 test rapidi positivi, 14 tamponi hanno già dato esito negativo. Le attività di monitoraggio delle forze dell’ordine e delle Asl proseguiranno nei prossimi giorni alle stazioni di Caserta, Napoli, Aversa, Villa Literno e alla barriera autostradale di Caserta Sud-Marcianise.

“La situazione è sotto controllo – ha spiegato il governatore -. Dobbiamo essere ossessivi in questa fase. Non desta preoccupazione neanche la comunità di stranieri a Castel Volturno. Nella città del litorale domizio abbiamo dato indicazione all’Asl per effettuare maggiori controlli su extracomunitari che riprenderanno l’attività lavorativa. Non verranno persone extra. Faremo più controlli su extracomunitari già presenti”.

I contributi alle microimprese e agli studenti

Il Presidente della Regione ha rassicurato anche i beneficiari dei sussidi e dei bonus colpiti dalla crisi. “Abbiamo già emesso 4500 mandati di pagamento a favore delle imprese. Entro 48 ore avverrano gli accrediti sui conti correnti. Più di tremila mandati di pagamento per i professionisti. Da domani scatteranno quelli per ventimila avvocati. A metà maggio erogheremo contributi per gli studenti universitari”.

Ha poi precisato che per quanto riguarda mondo del commercio, artiginiato, estetisti la competenza resta del Governo nazionale. Nei prossimi giorni però la Regione incontrerà i rappresentanti del settore della ristorazione per ascoltare le loro istanze e fare il punto della situazione. Sabato toccherà al mondo dello sport. Previsto anche un accordo con l’INPS a favore dei pensionati. “L’obiettivo è favorire la ripresa dell’economia e del mondo delle imprese. La Campania sta entrando in una fase di normalità – ha concluso De Luca – Dobbiamo mantenere la guardia alta e fare un passo alla volta, in maniera ordinata, per non rischiare di chiudere tra 15 giorni“.