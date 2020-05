Diretta regione Lombardia 5 maggio: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta conferenza regione Lombardia e bollettino oggi 5 maggio su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia oggi 5 maggio bollettino: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia 4 maggio

Il numero dei nuovi decessi Coronavirus in Lombardia è di 63 persone, in aumento rispetto ai 42 decessi di due giorni fa, per un totale di 14.294. Le persone attualmente positive aumentano in 24 ore di 381. Mentre i nuovi casi totali sono 577, in leggero aumento rispetto al giorno prima quando sono stati 526, per un totale di 78.105. I dati arrivano a fronte di 7.978 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 418.835 test e di 251.661 casi testati. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è rimasto invariato a 532, i ricoverati sono 6.414, in calo di 195 pazienti. Aumenta il numero dei pazienti dimessi, con 697 persone che hanno lasciato le strutture ospedaliere. Restano 1.707 casi in corso di verifica.

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province:

Bergamo 11.538 (+85)

11.538 (+85) Brescia 13.122 (+94)

13.122 (+94) Como 3.332 (+19)

3.332 (+19) Cremona 6.109 (+3)

6.109 (+3) Lecco 2.360 (+16)

2.360 (+16) Lodi 3.062 (+15)

3.062 (+15) Monza e Brianza 4.850 (+27)

4.850 (+27) Milano 20.254 (+186) di cui 8.539 (+48) a Milano città

20.254 (+186) di cui 8.539 (+48) a Milano città Mantova 3.201 (+2)

3.201 (+2) Pavia 4.522 (+32)

4.522 (+32) Sondrio 1.210 (+29)

1.210 (+29) Varese 2.838 (+55)

Bollettino protezione civile 4 maggio

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 211.938. Di questi, 99.980 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.225, per un totale di 82.879. Il totale delle vittime è di 29.079, 195 in più rispetto a due giorni fa. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.479, 22 in meno rispetto a due giorni fa. Il dato è in calo per il trentesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 16.823 sono poi ricoverati con sintomi e 81.678 sono in isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono 37.631 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.191.403. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono invece 1.479.910 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 22.999 in più rispetto a due giorni fa. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.