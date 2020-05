Arriva oggi il 730 precompilato: scadenza, istruzioni e novità

Da oggi martedì 5 maggio è disponibile la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia. La scadenza per l’invio del 730 è il 30 settembre 2020.

Da oggi sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia, con un differimento dei termini ordinari di 20 giorni rispetto al 15 aprile, deciso dal decreto “cura Italia”. Inoltre, è stato spostato dal 28 febbraio al 31 marzo (da parte del Dl 9/2020) il termine per la trasmissione dei dati al Fisco da parte dei cosiddetti “enti terzi”: banche, assicurazioni, enti previdenziali, università, amministratori di condominio, asili nido, veterinari, eccetera).

730 precompilato: le scadenze

Il Dl 9/2020 anticipa al 2020 le scadenze previste per il 2021, con l’effetto di spostare dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730. Il modello Redditi va invece inviato entro il 30 novembre.

Il 730 precompilato potrà essere presentato fino al 30 settembre. La scadenza iniziale per la presentazione della dichiarazione era fissata, come ogni anno, al 23 luglio. A causa del coronavirus e dell’emergenza sanitaria che ha causato, la data ultima di presentazione è slittata alla fine di settembre anticipando di un anno lo spostamento di scadenza (dal 2021, infatti, era previsto in modo strutturale di fissare la data di scadenza della presentazione del 730 proprio al 30 settembre). Sul sito dell’Inps in ogni caso ci sono tutte le informazioni necessarie.

E per chi presenta, invece, il 73o ordinario? La data per chi sceglie di utilizzare il 730 cartaceo o editabile, ma non precompilato, al momento è sempre fissata al 7 luglio. Ma potrebbe venire rettificata nella prossime settimane proprio a causa del sovraffollamento dei CAF. Questi ultimi in molti casi sono rimasti chiusi in questa fase 1 dell’emergenza. E’ probabile che nelle prossime settimane si troveranno subissati di domande da parte dei contribuenti, e non solo per la dichiarazione dei redditi.