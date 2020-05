Villaricca, nominato il nuovo coordinatore locale di Napoli Nord

Villaricca. Il Movimento Politico Napoli Nord, impegnato da anni su tutta l’area Metropolitana di Napoli, si avvia ad un importante rilancio dell’azione politica territoriale. In tal senso, ha chiosato il Capogruppo al Consiglio Comunale, Mario Molino, abbiamo avviato un importante processo di riorganizzazione politica su tutto il territorio.

A Villaricca abbiamo affidato il coordinamento cittadino al Dott. Salvatore Salatiello, persona nota in città per il suo impegno sia in ambito politico che nell’ambito delle associazioni.

Il nostro obiettivo, ha sottolineato il Consigliere Comunale, Giosuè Di Marino, è quello di aprire ad un’ampia partecipazione civica ed essere da stimolo per un profondo rilancio della nostra cittadina, specie in questo periodo assai delicato.

