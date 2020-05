Amazon, le migliori offerte di oggi 4 maggio: sconti fino al 70%

Oggi troviamo numerose offerte da non lasciarsi scappare: oltre a smartphone di ogni tipo, troviamo TV e PC portatili (Matebook D e anche un ottimo HP). Nella nostra rassegna trovate prodotti disponibili in tempo breve e a magazzino.

Ecco la lista delle categorie prioritarie, con offerte giornaliere:

cibo e qualsiasi genere alimentare;

prodotti per animali;

forniture industriali e scientifiche;

prodotti e apparecchiature per la salute;

prodotti per la cura della casa quali detersivi e saponi;

prodotti per la cura della persona;

; prodotti per bambini.

Offerta amazon: Iphone 11

Ottima disponibilità di iPhone 11 oggi: questi i modelli più convenienti per la giornata di oggi. Occhio, perché da tempo non c’era una tale disponibilità di iPhone 11 su Amazon, oltretutto a questi prezzi. In particolare se desiderate un iPhone 11 bianco oggi è la giornata ideale per procedere all’acquisto. Son tornate in magazzino anche le AirPods seconda generazione, sia con custodia di ricarica normale sia wireless.