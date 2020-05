Giugliano, “torna” la cucina di Fenesta Verde: lardiata e genovese direttamente a casa

“Racchiudere gli ultimi 2 mesi in una parola è difficile, ma se proprio dovessimo sceglierne una sarebbe “Speranza”. La speranza che prima o poi tutto torni alla normalità, senza essere succubi di una paura che frena tutto e tutti. Abbiamo deciso di avere speranza, in noi, nella nostra amata regione, nei nostri concittadini, ed è per questo che con grande incertezza e vari dubbi, vogliamo ripartire, carichi di speranza, e facendo quello che sappiamo fare meglio. Con gioia quindi, vi informiamo che da Martedì 5 maggio saremo operativi con il servizio di asporto e delivery”. Con questo messaggio Fenesta Verde ha annunciato che da domani riapre i battenti.

Fenesta Verde: ok all’asporto

Dopo mesi di chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus, la storica attività di Giugliano di piazza Annunziata è pronta a ritornare a lavoro con asporto e delivery. Al momento sono queste le attività consentite sia dal governo nazionale che dalle ordinanze regionali per quel che riguarda il comparto della ristorazione.

La riapertura al pubblico dei ristoranti non è ancora stata annunciata dal premier Conte, ma intanto è possibile da oggi, 4 maggio, ordinare telefonicamente oppure online ciò che si desidera e l’ordine può essere sia consegnato a domicilio che ritirato presso l’attività. Dunque da domani questo sarà possibile anche da Fenesta Verde che tornerà ad allietare i palati dei suoi clienti con le storiche e squisite pietanze della loro cucina. Qui c’è il loro menù d’asporto.

Sono tanti i ristoratori, bar, pasticcerie che non si sono arresi e che nonostante le difficoltà ora sono pronti a ripartire.