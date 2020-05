Napoli, fondi per aiutare la ricerca: il video con Ascierto e artisti napoletani

Napoli. Una raccolta fondi per sostenere la ricerca dello staff dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” guidato dal prof. Paolo Ascierto. E’ l’iniziativa di un collettivo di attori, cantanti e giornalisti che hanno realizzato un video per aiutare la sperimentazione.

Napoli, fondi per il coronavirus:

Il filmato si ispira ad un brano della band più dissacrante della storia della musica italiana: gli Squallor. Il brano scelto è stato “Usa for Italy”, nato all’epoca come parodia di “We are the world”.

Del collettivo fanno parte Viviana Serretiello e poi Enzo Russo, Assia Fiorillo, Simona Cocozza, Amalia De Simone, Simona Petricciuolo, Raffaella De Luise, Rosalia Porcaro, Franco Ricciardi, Peppe Iodice, Loredana Carannante, Giorgio Verdelli, Gianni Valentino, Simona de Rosa, Gli Squallidor (Roberto Bascetta, Michele Meo, Fabrizio Campanile, Umberto Ranucci, Loredana De Falco, Alessio Sica, Gianmarco Santarpino), Antonio Esposito, Massimo Spinosa, Maurizio Capone, Lucariello,Nero Nelson, Jovine, Brunella Selo,Alessandro Granato, Fabiana Fazio,Carmine D’Aniello (O’ Rom), Antonio De Carmine Principe, Ernesto Lama, Roberta Serretiello, Carolina Franco).