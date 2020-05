Giugliano, ottime notizie oggi: 0 contagi e un’altra persona guarita

Coronavirus Giugliano. Per l’ottavo giorno consecutivo non si registrano nuovi contagi nella terza città della Campania. La Protezione civile di Giugliano ha diramato il bollettino sulla diffusione del virus in città. Fortunatamente non si segnalano altri pazienti positivi al Covid-19.

Coronavirus a Giugliano

Il numero dei positivi resta fermo a 70. I decessi totali sono 2. Le persone attualmente guarite sono invece 20. Oggi un’altra persona è guarita

I controlli a Giugliano

La polizia Municipale continua senza sosta la sua attività di controllo del territorio per garantire che le norme anti-covid vengano rispettate dai cittadini. Nella giornata di oggi i vigili urbani hanno controllato 46 soggetti in strada, 4 esercizi commerciali ed elevato sanzioni amministrative nei confronti 2 persone.