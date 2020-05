Campania, dal 4 maggio ok all’asporto: le nuove regole da seguire

Campania. Cambiano ancora le regole sul cibo d’asporto in Campania, e le maglie imposte dal governatore della Regione Vincenzo De Luca si allargano ancora: a partire dal 4 maggio non ci saranno infatti più limiti d’orario. Le nuove normative della Regione, come fa sapere lo stesso presidente anche sulla sua pagina Facebook, sono state redatte grazie all’aiuto di una task force (a cui ha contribuito anche lo chef Gennaro Esposito) e dei rappresentanti delle Camere di Commercio della Campania.

Campania, le nuove regole per l’asporto

Si è decisa la riapertura all’attività dell’asporto sulla base di queste norme:

Il servizio sarà svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online;

Il banco vendita sarò posto all’ingresso dell’esercizio commerciale;

I gestori sono responsabili del distanziamento sociale e anche di quello di eventuali riders per il delivery;

E’ assolutamente obbligatorio l’uso da parte del personale di mascherine e guanti;

Il mancato rispetto delle norme comporterà la chiusura per una settimana del locale.

“E’ un atto di fiducia sul senso di responsabilità di tutti. Rimane l’obbligo per ognuno di contribuire alla non diffusione dell’epidemia. Si farà alla fine della prossima settimana una verifica. Eventuali comportamenti errati porterebbero alla revoca di queste decisioni.”