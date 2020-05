Giugliano, terrore alle Poste: per saltare la fila ferisce guardia giurata con taglierino e si barrica nell’ufficio

Attimi di paura questa mattina all’ufficio postale di via I Maggio, a Giugliano, nei pressi della villa comunale. Un uomo, probabilmente affetto da disturbi psichici, si è armato di taglierino e ha ferito una guardia giurata. Poi, una volta all’interno del locale, si è barricato all’interno sequestrando una dipendente.

Giugliano, terrore all’ufficio postale: ferisce guardia giurata

Alla base del gesto un raptus di follia. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, giunti sul posto, l’aggressore pretendeva di entrare negli uffici postali prima degli altri e di saltare la fila. Di fronte al diniego del personale addetto alla sicurezza, è andato in escandescenze e ha estratto l’arma bianca. Poi ha ferito alla testa un vigilante dopo una breve colluttazione e si è introdotto dentro il locale. Ha cercato quindi di barricarsi nella sala consulenze prendendo in ostaggio una dipendente.

Per fortuna però l’aggressione è durata poco. Altri vigilanti sono entrati in azione e hanno bloccato l’uomo, chiedendo poi l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Giugliano diretti dal capitano Andrea Coratza. Due pattuglie, sopraggiunte sul posto, hanno preso in consegna il malvivente e lo hanno tratto in arresto. Sul posto anche un’unità operativa del 118, che ha soccorso e medicato la guardia giurata ferita. Non è in gravi condizioni.