Contagion questa sera in tv, il film che ha previsto il Coronavirus

Contagion torna in TV, stasera su Canale 5 alle 21:20. Il film di Steven Soderbergh, arrivato nelle sale nel 2011, ha vissuto una vera e propria “rinascita” nell’ultimo mese circa, diventando tra i film più visti e venduti negli USA.

Contagio e Coronavirus

Il motivo di tanto recente successo è presto detto: le incredibili somiglianze tra quanto raccontato in Contagion e l’emergenza Coronavirus. Pare, però, che il film, in questi mesi davvero difficili, abbia contribuito a risollevare gli animi: una psicologa USA ha affermato che la visione di Contagion è terapeutica.

“Contagion”, che parla del fittizio MEV-1, trae ispirazione dalle epidemie di H1N1 e SARS e dal virus Nipah della Malesi. Risulta però straordinariamente profetico per le affinità con il Covid-19. Entrambi si sono originati dalla Cina (e in particolare da un pipistrello) e presentano sintomi molto simili (febbre alta e tosse). Ci sono tuttavia differenze nella manifestazione della malattia, che nel film presenta convulsioni e il decesso in pochi giorni. In generale, la situazione della pellicola è decisamente più apocalittica (per nostra fortuna) rispetto a quello che è successo finora con il coronavirus: per esempio, la pandemia fantasticata da Soderbergh e Burns presenta una mortalità molto più alta, pari al 25% circa della popolazione mondiale.

Contagion, la trama

Tornata in America dopo un soggiorno a Hong Kong, Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) accusa un improvviso malore e viene trasportata d’urgenza in ospedale. Dopo la morte della donna, si teme la presenza di una malattia sconosciuta, contratta con tutta probabilità all’estero.

Nel frattempo, il virus, causato dalla commistione di un’infezione suina e di un pipistrello, si diffonde con rapidità nella popolazione. Con l’aumento del numero delle vittime, un’equipe di medici cerca un vaccino in grado di sconfiggere il virus denominato MEV-1.

Il team di studiosi che si occuperà dell’emergenza è costituito dal dottor Ellis Cheever (Laurence Fishburne) dalla collega Ally Hextall (Jennifer Ehle) e dalla dottoressa Leonora Orantes (Marion Cotillard), che va in Cina per scoprire l’origine della nuova malattia.

Nel frattempo, il blogger cospirazionista Alan Krumwiede (Jude Law) diffonde fake news su una presunta cura omeopatica. Altri scienziati intenti a ricercare una cura sono il dottor Ian Sussman (Elliott Gould) e la dottoressa Erin Mears (Kate Winslet).

Mentre si cerca di creare un vaccino, l’epidemia si diffonde in modo esponenziale. I dottori danno vita a una vera e propria lotta contro il tempo, con l’obiettivo di salvare quante più persone possibili, a costo della loro stessa vita.