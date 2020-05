Campania, via libera ai test sierologici nei laboratori privati

Ha annunciato il via libera ai test sierologici in Campania. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca, durante il consueto messaggio settimanale in diretta su Facebook, ha fatto sapere di voler dare la possibilità ai laboratori privati di effettuare i test sierologici per il Coronavirus.

“Nei prossimi giorni sarà consentita anche nei laboratori privati l’effettuazione dei test sierologici per rivelare se un soggetto è entrato in contatto con una persona contagiata”. Il test potrà rivelare se un soggetto è entrato in contatto con una persona contagiata e potrà essere effettuato nei laboratori privati ma a pagamento perchè non è un servizio convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Test sierologici in Campania

“Aspettavamo la pronuncia dell’Istituto Superiore di Sanità sulla affidabilità dei vari test per il 29 aprile ma non credo ci saranno difficoltà”, ha detto ancora De Luca che ha anche sottolineato che “non sanno rimborsabili”. I laboratori, in caso di positività, devono comunicare i risultati agli enti preposti.

Intanto in Campania cala il numero dei pazienti affetti da Covid-19. Attualmente i positivi in Campania sono 2753, venti in meno rispetto a ieri ( 2773). Non si registra alcun decesso nelle ultime 24 ore, fin dall’inizio dell’epidemia sono state 359 le persone decedute in Campania. Mentre quello dei guariti è 1.332 (+41 rispetto a ieri che sono stati 1.291) di cui 1292 totalmente guariti e 40 clinicamente guariti.