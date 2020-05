Ottaviano, follia da quarantena: lite in famiglia finisce in sparatoria

Ottaviano. Lite familiare finisce in sparatoria, si temono feriti. I fatti sono accaduti questa mattina in via Ammirati nella frazione di San Gennarello, frazione di Ottaviano.

Colpi di arma da fuoco esplosi nel silenzio della quarantena. Da una primissima ricostruzioni sembrerebbe una lite in famiglia sfociata poi nel sangue.

Lite familiare sfocia in sparatoria

Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118. Si temono diversi feriti. I militari dell’arma, immediatamente accorsi sul posto, hanno proceduto al fermo di 8 persone. Partite le indagini per ricostruire l’accaduto.

Secondo le prime informazioni, un uomo è rimasto ferito in maniera gravissima e trasportato in condizioni critiche all’ospedale più vicino. Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questo ennesimo episodio di violenza domestica scoppiato in tempi di quarantena.