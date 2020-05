Rivolte nelle carceri e boss ai domiciliari: il capo del Dap Francesco Basentini si è dimesso

Francesco Basentini si è dimesso. Il capo del Dap, dipartimento affari penitenziari ha lasciato l’incarico ieri sera, anche se fino a tarda sera in via Arenula, sede del ministero della Giustizia, non era ancora arrivata una lettera formale. Basentini, però, aveva salutato i suoi collaboratori dicendo che sarebbe andato a Potenza sua città d’origine, dove era pubblico ministero prima dell’incarico al Dap, e che non sarebbe più tornato nel suo ufficio.

Secondo notizie ufficiose (non confermate) sembrerebbe che la scelta del Ministro Bonafede sul successore di Basentini potrebbe ricadere su Nino Di Matteo, e la nomina di Roberto Tartaglia (molto vicino a Di Matteo) come vice, sarebbe stata propedeutica all’arrivo del Magistrato siciliano. In alternativa, circolano anche i nomi di Giovanni Melillo, ex capo di gabinetto del Ministro Orlando e di Catello Maresca, PM antimafia napoletano. Probabilmente, già nei prossimi giorni ci potrebbe essere la designazione del nuovo Capo DAP.