Quando riaprono i centri commerciali? Spunta una probabile data

Quando riaprono i centri commerciali? Anche se la fase due sta per iniziare, ci vorrà ancora del tempo prima che si potrà tornare liberamente a fare shopping nei grandi centri commerciali. Sembra, infatti, che il Governo intenda limitare le aperture nei centri commerciali, evitando così che si vengano a creare dei pericolosi affollamenti.

Come prima cosa però è bene chiarire che i centri commerciali non hanno chiuso del tutto: i supermercati che si trovano al loro interno, così come pure farmacie, parafarmacie e gli altri negozi autorizzati dal DPCM del 10 aprile 2020, sono rimasti regolarmente aperti.

La situazione nei centri commerciali

Fino ad oggi il Governo non ha posto limitazioni per i centri commerciali. Quindi, tutte quelle attività autorizzate sono rimaste aperte anche se si trovano all’interno dei centri commerciali ed è per questo che in questi luoghi è possibile recarsi per andare a fare la spesa al supermercato, o anche per recarsi in farmacia, in libreria, cartoleria o anche nei negozi di elettronica.

Quando riaprono i centri commerciali? La probabile data

Ad oggi rispondere a questa domanda è molto difficile. Una data possibile per la ripresa è quella di lunedì 18 maggio quando comunque gli ingressi nei centri commerciali dovrebbero essere limitati ad un numero ridotto di persone.

Le attività che riaprono lunedì 4 maggio

Da lunedì 4 maggio inizia la fase 2 e saranno diverse le attività che potranno riaprire, vediamo quali con i codici Ateco. Le prime a ricominciare saranno quelle del settore manifatturiero, tessile, moda, automotive, comparto del vetro, costruzioni. (Clicca qui per la lista completa di tutte le attività)