Coronavirus a Napoli, il bollettino di oggi: solo 3 nuovi positivi

Napoli. La curva dei contagi è in discesa in Campania. A Napoli si registrano soltanto 3 positivi nelle ultime 24 ore. A fornire i dati è il Comune di Napoli che ha diramato, come di consueto, il resoconto giornaliero sulla diffusione del virus.

Coronavirus a Napoli

Sin dall’inizio della epidemia i casi positivi sono stati 911 in totale. I deceduti sono 83. Il numero dei guariti è di 280 persone, di cui 18 sono considerati clinicamente guariti.

Gli asintomatici sono 154, i ricoverati in ospedale sono 103. Solo 9 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Infine, sono 445 le persone in isolamento a casa. Da ieri non si registrano aumenti tra i deceduti e i guariti.