Coronavirus, quali sono i giorni e gli orari migliori per fare la spesa in sicurezza

In tempi di Coronavirus, sono cambiate completamente le nostre abitudini, anche per fare la spesa, ma quali sono gli orari migliori per fare la spesa? Quando è meglio andare al supermercato per evitare di trovarlo affollato?

Quali sono gli orari migliori e peggiori per andare a fare la spesa? Ai tempi del coronavirus è necessario ponderare bene le proprie uscite. Le file fuori dai supermercati possono scoraggiare ed è abbastanza normale chiedersi quando conviene uscire per trovare meno gente in coda e all’interno dell’attività commerciale.

Orari migliori per fare la spesa

In queste settimane di emergenza, la reazione degli italiani è stata di spalmare la spesa durante l’arco della giornata, complice una attività lavorativa stravolta rispetto ai ritmi ordinari (e in molti casi, purtroppo, congelata). C’è però la possibilità di sapere grazie alla tecnologia quali siano gli orari migliori per fare la spesa. Con Google Maps, infatti, possiamo sapere quali sono gli orari migliori del giorno in cui fare la spesa.

Utilizzando i dati dei servizi di localizzazione degli utenti, Google Maps analizza le tendenze di affollamento su strade, nei locali, nei centri commerciali, nei musei e anche nei supermercati, e ci svela quali sono le ore di punta in cui c’è più folla. Per sapere se c’è troppa gente al supermercato basta cercare su Google il punto vendita in cui ci vogliamo recare e scorrendo in basso ci verrà mostrato un grafico. Nel diagramma che mostra Google si vede la giornata suddivisa per orari e a ogni ora corrisponde un colore, più intenso se c’è più gente, meno se non è affollato.

Grazie a questa funzione di Google Maps si può sapere in tempo reale se il supermercato è affollato oppure no e i tempi di attesa abituali per ogni giorno della settimana. L’app ci dice anche il tempo che i consumatori trascorrono in media all’interno del punto vendita.

Le statistiche

Secondo alcune ricerche e statistiche, il giorno migliore per fare la spesa sarebbe il mercoledì. Questo perchè è il giorno in cui i principali supermercati inseriscono o rinnovano le offerte. Stando ai dati, sarebbe anche il giorno in cui si trova meno gente al supermercato. Lontano dal weekend in cui c’è maggiore affluenza.

In queste settimane di emergenza Covid-19 sono tante le attività commerciali che hanno attivato la spesa online e a domicilio. Chi non vuole recarsi al supermercato perché disincentivato dalle lunghe file e attese, o perchè impossibilitato a causa del Coronavirus, può fare la spesa comodamente da casa grazie ai numerosi servizi di spesa online con consegna a domicilio. Le principali catene di supermercati offrono questa possibilità.

Leggi anche: Autocertificazione Fase 2, dal 4 maggio nuovo modulo per spostamenti in arrivo