Palmeri (assessore al lavoro) a Tele Club Italia: “I 114 milioni del riparto fondo nazionale non basteranno”

Commercio e turismo sono i settori con i maggiori danni economici per effetto della pandemia COVID-19. In attesa della ripartenza delle categorie economiche previste per il 18 maggio, la Campania cerca di arginare pesanti ripercussioni finanziarie con misure ad hoc.

“Tutti i settori sono in ginocchio. In linea generale abbiamo affrontato questa situazione rispondendo in tempi record con cassa integrazione in deroga. Sono 105 mila le imprese che hanno presentato la richiesta sulla nostra piattaforma regionale, le prime 10 mila verranno pagate nei prossimi giorni: ciascuna impresa riceverà 2000 euro. È un piccolo aiuto”. A dichiararlo è Sonia Palmeri, Assessore Regionale al Lavoro della Campania, nell’ambito della trasmissione Tg Club – Speciale Coronavirus in onda su canale 98 del digitale terrestre dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 18.30.

La grande distribuzione organizzata

Sebbene l’emergenza da Coronavirus abbia duramente colpito tutte le attività economiche, il settore del commercio nella grande distribuzione organizzata appare florido come non mai.

“Il settore del commercio per quanto riguarda la grande distribuzione non ha avuto un forte arresto, in questo settore sono anche aumentate le assunzioni. Mi arrivano continuamente i feedback della loro attività. È uno dei settori che sta funzionando e che ha bisogno di ulteriore forza lavoro”, spiega l’assessore regionale nel corso della trasmissione.

Ritardi cassa integrazione

Sul problema dei ritardi nei pagamenti della cassa integrazione in deroga, il premier Conte ha sollecitato le Regioni in un passaggio della sua formativa alla camera la scorsa settimana. “La Cig in deroga come sapete passa attraverso le Regioni. Mi permetto di sollecitare le Regioni che non hanno fatto pervenire i flussi (di richieste, ndr), a farli pervenire quanto prima altrimenti non potremo erogare la Cig”, aveva detto il presidente del Consiglio.

A tal proposito, la Palmeri ha sottolineato che “in Campania, e in tempi record, abbiamo già inviato all’Inps decreti per 80mila lavoratori. Per la prossima settimana avremo terminato tutte le istanze”. Delle 53 mila domande, come spiega l’assessore regionale al Lavoro, Sonia Palmeri, la metà sono state già esaminate dagli uffici competenti.

“Il problema vero è che i cittadini non vogliono sapere quanto è veloce e brava la regione Campania, ma l’Inps quando paga. Perché l’Ente erogatore è l’Inps”.

Infine, ha espresso la propria contrarietà sulla ripartizione delle risorse per la cassa integrazione in deroga elargiti dal governo. La Campania ha ottenuto 114 milioni di euro anziché i 180 milioni richiesti. “I 114 milioni del riparto fondo nazionale uniti ai 101 milioni del primo riparto non basteranno. Sono sempre stata contraria a questo riparto. Abbiamo bisogno di tante altre risorse”, ha affermato Palmeri.