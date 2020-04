Campania, continuano a diminuire i malati: anche ieri 20 in meno

Cala il numero dei pazienti affetti da Covid in Campania. Lo si evince dal”aggiornamento pomeridiano sul Covid-19 diffuso dall’Unità di Crisi della regione.

Campania, continuano a diminuire i malati

Attualmente i positivi in Campania sono 2782, venti in meno rispetto a ieri (2802). Nelle ultime 24 ore si è registrato solo un decesso. Il totale dei deceduti in Campania è 359. Mentre quello dei guariti è 1269, di cui 1227 totalmente guariti e 42 clinicamente guariti.

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Stando all’ultimo bollettino diramato dalla regione, il bilancio totale dei positivi, invece, è 4410 in Campania. Sin dall’inizio della epidemia sono stati effettuati ben 73.04 tamponi.

Reparto provinciale

La provincia di Napoli è quella più colpita dal virus. Si contano, infatti, ben 1508 casi positivi. A Napoli città, invece, si registrano 908. A seguire, c’è la provincia di Salerno con 659 persone che hanno contratto il virus. Poi la provincia di Avellino con 454 casi e 420 in quella di Caserta. Va meglio la provincia di Benevento con 182 casi. Sono in fase di verifica da parte dell’Asl 27 tamponi.