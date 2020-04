Oroscopo Branko domani 30 aprile 2020: le previsioni segno per segno. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per tutti i segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani 30 aprile 2020.

Oroscopo Branko domani 30 aprile 2020

Oroscopo Ariete

Recenti esperienze ti hanno insegnato a non agire solo d’istinto, meglio prendere tempo e osservare la realtà, stando pronta a rivedere posizioni difese con forza, ma che forse erano sbagliate o limitanti. Venere ha iniziato un lungo stupendo transito che in fiorerà la tua primavera: tanti progetti in testa, da custodire con cura. Anche se alcuni dei tuoi sogni hanno un po’ di ritardo, non è la fine del mondo, quindi continua a sorridere e continua a sforzarti. Quando un’opportunità finisce, un’altra si presenterà, ma non la vedrai se stai guardando nella direzione sbagliata.

Oroscopo Toro

Il favore delle stelle resta saldo, non c’è pericolo che tu ti smarrisca su quelle che possono sembrare strade accidentate. Hai il conforto dei tuoi cari, sai gestire in modo magnifico il lavoro, le ore dedicate allo smart working non ti pesano perché il senso di fiducia non ti abbandona e sai essere un punto di forza e di gioia per chi hai accanto. Non sei più in balia degli eventi, non nella misura in cui eri prima e senza dubbio stai cercando il modo di esprimerti. Non fare di nuovo lo stesso tipo di cose, fai qualcosa di un po ‘diverso, forse anche un tocco oltraggioso

Oroscopo Gemelli

Venere nel segno accetta la sfida di Marte e la convivenza con il partner diventa interessante. Il rapporto erotico si colora di nuove suggestioni. Se non vivi sotto lo stesso tetto e sei costretta a rinunciare alle carezze, percorrerai con grande soddisfazione vie altrettanto esaltanti, con l’uso dei mezzi informatici a disposizione. Non ha senso preoccuparsi di cose che non puoi cambiare, quindi metti da parte qualsiasi cosa stia causando tanta ansia e concentrati su qualcosa su cui puoi usare la tua intelligenza e ingegnosità per influenzare. Sii sempre positivo e guarda sempre avanti.

Oroscopo Cancro

Inizi la settimana con la Luna nel tuo segno che accentua la tua sensibilità e ti permette di supplire con l’immaginazione alla noia di un quotidiano ripetitivo. Non caricarti di bagagli pesanti per il naturale bisogno di mostrarti generosa. Ci sono decisioni che urgono, ma che vanno prese con calma, perché possano decollare. Non importa quanto una situazione di crisi sembri grave, non devi lasciarti preoccupare personalmente. Nel più grande schema delle cose, ciò che sembra così importante ora verrà considerato un giorno di minore importanza, quindi perché non farlo?

Oroscopo 30 aprile Branko: previsioni Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Branko Leone

Venere e Luna sono d’aiuto per mantenere desto quel senso di festa senza il quale la vita ti appare deprimente. Tuttavia, Marte in aspetto critico può spingerti a enfatizzare richieste di attenzione, a renderti intollerante quando i tuoi tempi e quelli delle persone intorno non coincidono. Metti musica e poesia nelle tue giornate. Potrebbe infastidire il fatto che certe persone si stiano emotivamente preoccupando di qualcosa che non ha molto significato per te, ma cerca di vedere la situazione dal loro punto di vista. Potrebbe essere che hanno molto di più da perdere, quindi forse mostrare un po ‘di simpatia?

Oroscopo Vergine

Il sostegno delle stelle per vivere questo momento non facile si mantiene inalterato e puoi essere un valido punto d’appoggio per i tuoi cari, agendo con la massima tranquillità e distribuzione delle tue forze psichiche, fisiche ed emotive. Le acque matrimoniali sono agitate: uno stimolo a trovare strade nuove per i riti di sempre. Come al solito hai preso troppo lavoro e, come al solito, ora speri di aver imparato l’arte di dire “no”. Ordina i tuoi compiti in termini di importanza e risolvili uno per uno. Nel frattempo, non acconsentire a fare altro.

Oroscopo Bilancia

Se vuoi fare qualcosa nei prossimi giorni, dovrai offrirti di incontrare partner e colleghi a metà strada. Questo non dovrebbe essere difficile per qualcuno con il tuo talento per il compromesso e hai una comprovata esperienza per l’affidabilità.

Oroscopo Scorpione

Se hai commesso un errore di qualche tipo, allora sarebbe saggio accettarlo ora. Se lo lasci anche solo un giorno o due potresti scoprire che le persone non sono così indulgenti. Tutti commettono errori di volta in volta, nessuno si aspetta che tu sia perfetto.

Oroscopo Branko domani Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Sagittario

Se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, provala. Ascolta sempre la tua voce interiore e agisci sempre su ciò che ti dice, perché è il legame tra la tua mente cosciente e una realtà più grande, una realtà che può essere più reale di questa.

Oroscopo Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko, questo è un buon momento sia per le attività creative che per gli affari del cuore, e se riesci a trovare il modo di collegare i due nei prossimi giorni potrebbe essere uno dei periodi più felici dell’anno. Quello che fai con gli altri porterà gioia indicibile.

Oroscopo Acquario

I tuoi circuiti logici sembrano essere ovunque nel posto e l’attività cosmica in una delle aree più sensibili suggerisce che le cose non torneranno alla normalità per un po’. Guardando indietro, potresti chiederti come hai sbagliato così tanto.

Oroscopo Branko Pesci

Potresti essere triste che una relazione di amicizia sia finita, ma non soffermarti su di essa. Se riesci a liberare la tua mente dagli effetti negativi del rimpianto, libererai spazio anche per altre cose buone e persone, che entreranno nella tua vita.