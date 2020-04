Santa Caterina, frasi e immagini di auguri di buon onomastico

Il 29 aprile si celebra Santa Caterina da Siena, festeggiano l’onomastico tutte coloro che portano questo nome. Caterina di Jacopo di Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana.

Venerata come santa, fu canonizzata da papa Pio II nel 1461, nel 1970 è stata dichiarata dottore della Chiesa da papa Paolo VI. È patrona d’Italia insieme a san Francesco d’Assisi e compatrona d’Europa.

Miracoli riconosciuti

Uno dei miracoli riconosciuti dalla Chiesa Cattolica risale all’ottobre del 1376, quando, in ritorno dalla corte papale di Avignone, passò a Varazze (località del savonese), curiosa di conoscere i luoghi che avevano dato i natali al beato Jacopo da Varagine.

Caterina ebbe però una spiacevole sorpresa: la cittadina si presentava malridotta e abbandonata a causa della peste che aveva decimato la popolazione. Caterina pregò intensamente per gli abitanti di Varazze affinché finisse il loro dolore e i cittadini furono liberati dal flagello. In cambio del prodigio la santa chiese ai varazzini di onorare il loro illustre concittadino, dedicando una cappella a suo nome e alla Santissima Trinità. In ricordo di quell’episodio miracoloso, Varazze eresse la santa di Siena a propria patrona dedicandole ogni anno, il 30 aprile, una processione.

Patronati

Santa Caterina è stata proclamata patrona d’Italia nel 1939 da papa Pio XII (assieme a San Francesco d’Assisi) e compatrona d’Europa da papa Giovanni Paolo II il 1º ottobre del 1999. La santa senese è anche patrona nella città di Siena della contrada del Drago e della contrada dell’Oca e inoltre di:

Cengio (SV)

Poggio San Vicino (MC)

Varazze (SV)

Diocesi di Gamboma

Infine, l’arcidiocesi Ordinariato Militare per l’Italia riconosce santa Caterina come patrona del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana e dell’Associazione per l’assistenza spirituale alle Forze Armate – P.A.S.F.A., entrambi enti operanti nel contesto dell’ordinamento militare.

