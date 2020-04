Oroscopo Branko domani 28 aprile 2020: le previsioni di Branko segno per segno

Oroscopo Branko domani 28 aprile 2020: le previsioni segno per segno. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per tutti i segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani 28 aprile 2020.

Oroscopo Branko domani 28 aprile 2020

Oroscopo Ariete

Giornata ideale domani per fare un bilancio dei tuoi progetti lavorativi. Marte in Acquario in bell’aspetto a Venere sensuale in Gemelli: aprile finisce con un trionfo d’amore. Sabato 25 le coppie sposate che hanno dovuto affrontare problemi in famiglia e con i figli vivono un senso di liberazione. Concedetevi tutti un weekend spensierato e, se siete soli, tenetevi pronti il 30: nell’ultima notte del mese si forma il Primo quarto in Leone, benaugurante per gli innamorati, che apre in modo splendido maggio. Attività, soldi, ricavi e uscite, sono protetti da Mercurio che il 27 passa in Toro, segno che vi dà la pazienza che di solito non avete. Prenditi del tempo per tirare le somme e verificare se le cose stanno procedendo come speravi nel lavoro. Il 30 tornano i segni di fuoco, Leone, Sagittario, ma sarà più coinvolgente Acquario.

Oroscopo Toro

La tua settimana parte con il piede giusto, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Luna positiva nel lavoro e nelle vostre amate operazioni finanziarie. Potrai contare su un valido lavoro di squadra. Lunedì 27 Mercurio entra nel segno, congiunto a Sole e Urano e bene aspettato con il fortunato Giove, influsso speciale per tutti i vostri possedimenti. Se avete cause legali in corso, ci sono buone possibilità di vittoria. Ultimamente in amore siete penalizzati da Marte in Acquario, davvero cattivo, gli uomini si sentono poco virili, mentre le donne diventano focose e preparano un assalto notturno giovedì 30. L’amore torna a scaldare un Gemelli, dove abita la vostra Venere. È sempre festa.

Oroscopo Gemelli

E’ il momento ideale per affrontare le questioni legate alla banca. Venere nel segno vi rende esuberanti nelle nuove conquiste, anche se virtuali. Tante, praticamente giornaliere, con la punta massima la notte di giovedì 30 aprile. Venere non agisce da sola, come sapete c’è anche una intensa, impagabile, collaborazione sensuale di Marte dall’Acquario, che rende tutti voi amanti di valore. Persino la Luna, che tante volte rompe le uova nel paniere, questa settimana è vostra complice il 25, 26, 27, transita nel segno e riesce a formare un aspetto professionale con Mercurio in Ariete. Per essere perfetti in tutto, è indispensabile la collaborazione della Bilancia, anche lei sensuale. Se devi fare un bilancio economico della tua situazione attuale, rivedere alcune cose, sfrutta questo martedì.

Oroscopo Cancro

Inizia il tuo recupero. Quando il Cancro ha la Luna positiva tutti i giorni è operativo, collaborativo, produttivo, socievole e mondano, un amico delizioso, un amante dolce e inventivo.Già lunedì Mercurio nel Toro ti ha regalato vitalità e capacità comunicative in più. Domani, per l’oroscopo di Branko, le stelle ti incoraggeranno ad aumentare la tua rete di contatti. Anche altri pianeti sono positivi: Mercurio lunedì 27 si avvicina al Sole in Toro, proprio nel momento dell’ingresso della Luna nel segno del Cancro. Fino a settembre, il pianeta sarà sempre positivo, ragione più che valida per guardare al futuro con maggiore ottimismo. L’amore non è direttamente stimolato da Venere e Marte, con Nettuno in Pesci sapete inventare sul momento grandi storie d’amore.

Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox domani 28 aprile 2020: le previsioni segno per segno

Oroscopo Leone

I nervosismi della scorsa settimana in amore sono andati via. Adesso ti aspettano giornate più serene, ma cerca di dedicare più attenzione alla forma fisica. Dobbiamo però orientare le previsioni più favorevoli al prossimo mese: maggio avrà Venere sempre splendente in Gemelli, Marte un bel giorno uscirà dall’opposizione e non vi darà più fastidio fino all’anno prossimo. Le novità lavorative ci sono, richiedono però un maggiore impegno e, soprattutto, non valutate il progresso in termini di denaro.

Oroscopo Vergine

A poco a poco recuperi terreno in amore. C’è la possibilità di fare un incontro speciale domani. La Luna negativa, in Gemelli, nei giorni di festa, sabato 25 e il 26, non vi danneggia nel lavoro. Sarà clamorosa la conclusione di aprile, qualcosa che nemmeno voi stessi immaginavate. Abbiamo sempre avuto una grande fiducia nel trigono Mercurio-Sole-Giove- Urano-Plutone, potreste mettere su anche una fabbrica. Lo stesso slancio creativo e ambizioso ora dovete dimostrarlo nelle corse d’amore, perché questa volta bisogna correre per raggiungere una magnifica realtà. Se non potrai muoverti per via delle restrizioni attuali, dovresti sfruttare i social e non perdere questa opportunità.

Oroscopo Bilancia

L’ingresso di Mercurio nel segno del Toro ha stimolato la tua parte più concreta. Domani, secondo il famoso astrologo istriano, potresti essere assorbito da alcune questioni di carattere pratico, legate alle finanze o a un’eredità. Mai abbassare la guardia in amore: è proprio quando sembrano non esserci impicci che nella coppia potrebbero inserirsi distrazioni pericolose. Chi lavora come dipendente potrebbe pensare a un cambiamento radicale, voluto o imposto dal destino. Temevi che, in isolamento, la tua mente non avrebbe retto. E invece fase non è così.

Oroscopo Scorpione

E’ il momento giusto per dedicarsi a un importante progetto di coppia. In questo periodo ti senti sotto pressione a causa delle uscite economiche, molte di più rispetto all’entrate. Il lavoro ti suscita molte preoccupazioni e rischierai, domani, di voler mollare tutto e evadere altrove. Tieni duro. Non tutto i mali vengono per nuocere. Dopo un periodo decisamente burrascoso, finalmente il tuo umore si è stabilizzato. Giusto in tempo per iniziare il mese di maggio con il piede giusto.

Oroscopo Branko domani 28 aprile 2020

Oroscopo Sagittario

Idee è la parola del giorno. Da domani Mercurio raggiungerà il segno del Toro. Il Sagittario ama i rapporti da combattente. In questo caso, hai decisamente trovato pane per i tuoi denti. La situazione finanziaria non è certo delle più rosee… ma non può che migliorare. Non è questo il momento per voltarsi a guardare il passato. Più che retroattivi, in questa fase è necessario guardare avanti con fiducia ed entusiasmo.

Oroscopo Capricorno

Il periodo non aiuta le relazioni amorose. Anzi. I piccoli rancori e le questioni che pensavi di esserti gettato alle spalle torneranno a insidiare la tua storia d’amore e il rapporto con il tuo partner. Nel lavoro prenditi tutto il tempo che ti serve per valutare una possibilità per il tuo futuro. Stai vivendo un momento di costruzione e, soprattutto, di importante ricostruzione personale. Avrai uno slancio in più nelle questioni pratiche e famigliari, buone capacità di mediare e confrontarti con gli altri. Sfruttale al meglio.

Oroscopo Acquario

Fermati e riposa. E’ questo il suggerimento dell’oroscopo di oggi. Prenditi del tempo per riorganizzare il tuo lavoro. Il cuore sta vivendo un periodo di instabilità e di ripensamenti. Non è detto che sia una fase necessariamente negativa, ma di sicuro è molto faticosa. Meglio la noiosa routine di un lavoro sicuro o l’imprevedibile incertezza di un’esperienza fuori dagli schemi? A te la scelta… Attenzione ai dolori muscolari e posturali. Dopo giorni in cui hai corso molto, questo lunedì Mercurio in Toro ti incoraggia a rallentare il ritmo.

Oroscopo Pesci

A farti battere il cuore è la persona sbagliata. Non sarà il caso di tagliare qualche ramo vecchio? In questo periodo farai molta fatica a tenere sotto controllo il tuo atteggiamento da bastian contrario, dannoso per te e per gli altri. Stai mettendo in atto un importante rinnovamento del corpo e dell’anima. Se hai delle trattative in corso, sappi che da oggi sarai messo alle strette. Dovrai stringere un accordo, passare alle firme una volta per tutte, senza più temporeggiare.