Coronavirus a Napoli, bollettino: 6 positivi, 4 decessi e 8 guariti nelle ultime 24 ore

Napoli. Quattro decessi e sei casi positivi nelle ultime 24 ore a Napoli. Secondo quanto riportato dal resoconto giornaliero, aggiornato a oggi 27 aprile, ci sono 896 i casi di positività al Covid-19 registrati sin dall’inizio dell’emergenza nel capoluogo partenopeo.

Aumentano i decessi, che arrivano a 60(ieri erano 56). Ma c’è anche un incremento anche dei guariti: solo oggi ci sono 8 pazienti guariti. Il totale dei guariti sale così a 249.

Resta invariato il numero degli asintomatici (155); diminuisce quello dei ricoverati in ospedale, attualmente 148, 3 in meno rispetto a ieri, di cui in terapia intensiva 13. Sono in isolamento a casa 439 persone (3 in meno rispetto a ieri).