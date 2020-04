Nord Corea, Kim Jong un è morto. La conferma di Tmz

Il dittatore della Corea del Nord Kim Jong Un, scomparso da giorni, è morto. La conferma del decesso del leader nordcoreano è comparsa sul sito web americano di gossip “Tmz.com“: “Secondo quanto riferito il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un è morto dopo un intervento chirurgico al cuore”.

Kim morto, foto funerale fake

Intanto c’è una immagine che sta facendo il giro dei social network e che mostrerebbe il dittatore di Pyongyang avvolto da un telo rosso su una sorta di podio funebre. Si tratta di fake news.

L’immagine sembra ripresa da un servizio della televisione giapponese JNN News, con tanto di fascione con l’ultima ora. Tuttavia, sarebbe stata precedentemente modificata, a partire dalle immagini del 2011 che mostrarono al mondo – con due giorni di ritardo rispetto alla data reale della morte – il precedente dittatore nordcoreano Kim Jong-Il, padre dell’attuale Kim Jong-Un, morto improvvisamente.

Il chiarimento sull’immagine fake non smentisce comunque le voci sempre più insistenti relative al serio stato di salute di Kim Jong-Un. Il dittatore non aveva mai saltato la cerimonia della festa nazionale collegata alla nascita del nonno Kim Il-Sung, il 15 aprile, e quest’anno non c’era.