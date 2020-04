Lutto per Salvio Calabretta di Uomini e Donne, la mamma è morta di coronavirus in un Rsa

Grave lutto a Uomini e Donne. Purtroppo si è spenta la madre di Salvio Calabretta, ex cavaliere del trono over che aveva lasciato la trasmissione insieme a Luisa Anna Monti, tuttora la sua compagna. Ed è stata proprio quest’ultima ad aver annunciato la scomparsa della signora Silla, morta in un Rsa: dalle sua parole si deduce che la donna, pur malata da tempo, è deceduta a causa del coronavirus.

La rabbia di Luisa Anna Monti

Quando ti ho conosciuta pur avendo la tua patologia ho capito da subito la donna che eri. La bontà, la solarità che emanavi e poi la dolcezza, quella di una madre amorevole con tutti. Una donna meravigliosa, non si poteva non amarti. Le tua mani calde che io accarezzavo e tu mi riscaldavi Tuo Figlio Salvio innamorato follemente di Te abbi cura lui da lassù. Tua nipote Eleonora che adoravi, veglia su di lei. Se ne vanno mesti, silenziosi come magari è stata umile e silenziosa la loro vita, fatta di lavoro e di sacrifici. Ci lasciano visi segnati da rughe profonde e vite vissute amando e insegnando l’Amore vero verso la famiglia, i figli ..i nipoti.Ci lasciano avvolti in un lenzuolo, come Cristo nel sudario. Se ne vanno senza una Carezza, senza che nessuno gli stringesse la mano senza neanche un ultimo bacio. Ci piace pensare che ancora ci ascolti e ci sorridi. Ora sei un Angelo tra gli Angeli. Le mamme sono eterne. Abbraccia la mia. Ciao Silla Resterai sempre nei nostri cuori

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta a Uomini e Donne

Nel 2019, i due erano usciti da Uomini e Donne, dopo una lite. Quando lui le aveva chiesto di lasciare il programma insieme, lei si era infuriata abbandonando la trasmissione. A sorpresa, in estate, Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta annunciavano di essersi legati in una relazione seria, tanto da essersi scambiati gli anelli. Da allora non si sono più lasciati.