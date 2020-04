Giugliano, la Fondazione Enzo Faiello consegna 155 mascherine al San Giuliano

Giugliano. Consegnate le prime 155 mascherine al pronto soccorso del San Giuliano. I dispositivi di sicurezza sono stati distribuiti dalla Fondazione Enzo Faiello al dottor Paolo De Rosa, primario del pronto soccorso della struttura ospedaliera giuglianese.

Fondazione Enzo Faiello consegna 155 mascherine al San Giuliano

La consegna delle mascherine è avvenuta a seguito della sottoscrizione popolare indetta per l’aiuto alle condizioni bisognose di aiuto a seguito del dramma Coronavirus. Sin dall’inizio dell’epidemia la Fondazione Enzo Faiello si era attivata per dare un aiuto alla comunità giuglianese, lanciando una raccolta fondi su Go Fund me.

In numerosi hanno risposto positivamente all’appello lanciato alla fine di marzo: sino ad oggi sono stati raccolti circa 2mila euro.

“In questo periodo di grave emergenza, tante famiglie non riescono ad acquistare generi di prima necessità. Ed è per questo che è stata lanciata una campagna di raccolta fondi per aiutare chi ha più bisogno. Attraverso la piattaforma gofundme, la Fondazione Enzo Faiello raccoglierà fondi per le famiglie del territorio giuglianese in difficoltà, il tutto nella massima condivisione e trasparenza. Un grazie dal profondo del cuore a tutti gli operatori che in questo momento sono in prima linea e lavorano per aiutare il nostro Paese, mettendo a rischio la propria salute e quella dei loro cari. Teniamoci per mano con un gesto di amore, domani ci stringeremo in un abbraccio più forte”, aveva scritto giorni fa la Fondazione.