Diretta regione Lombardia 25 aprile: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 25 aprile su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

“Attraversiamo questa festa vivendo la limitazione di tante libertà, che davamo per scontate, che anche allora furono raggiunte con il sacrificio – ha detto in un video postato su Facebook il presidente Fontana -. Forse proprio oggi che, per tornare alla libertà, lottiamo e resistiamo contro questo maledetto virus, possiamo sentirci più vicini a chi 75 anni fa lottò per un Paese libero e democratico. Nostro malgrado la Lombardia è protagonista di questa resistenza”.

“Voglio dirvi la verità: qualcuno credeva che gli italiani e i lombardi non avrebbero saputo rispettare le limitazioni. Si sbagliavano- ha aggiunto -. Il senso di responsabilità collettiva ha prevalso. L’uso delle mascherine, il distanziamento sociale, restare a casa e tutti gli accorgimenti, sono stati accolti per quello che sono: mezzi a nostra disposizione per proteggere noi stessi e gli altri, per combattere e resistere in questa tempesta che ci ha colpiti. Guardiamo al futuro con fiducia e speranza, come sempre bisogna fare, i dati incoraggianti degli ultimi giorni, raggiunti grazie al sacrificio collettivo, ci mettono sulla strada della “nuova normalità. Anche la nuova fase vedrà la Lombardia protagonista. Dimostreremo che il virus non ha fermato il motore del Paese. Che siamo pronti, che la Lombardia si rialza”. Fontana ha poi concluso il suo messaggio con un augiuroo:”Buon 25 aprile a tutti voi”.

Diretta Regione Lombardia 25 aprile: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia 24 aprile

Il 24 aprile la Lombardia conta 166 nuove vittime in 24 ore. In totale i decessi da Covid ora sono 13.106. Rispetto a ieri ci sono stati +1.091 positivi per un totale di 71.256 casi. Gli attualmente positivi sono ora +495. I dati arrivano a fronte di 11.583 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 314.298. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 756 (-34), i ricoverati sono 8.791 (-401). I dimessi sono in tutto 43.582 (+1.162).

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province:

Bergamo 11.002 (+56)

11.002 (+56) Brescia 12.475 (+167)

12.475 (+167) Como 2.871 (+107)

2.871 (+107) Cremona 5.867 (+60)

5.867 (+60) Lecco 2.149 (+17)

2.149 (+17) Lodi 2.836 (+3)

2.836 (+3) Monza e Brianza 4.372 (+55)

4.372 (+55) Milano 17.689 (+412)

17.689 (+412) Mantova 3.057 (+35)

3.057 (+35) Pavia 3.991 (+117)

3.991 (+117) Sondrio 1.088 (+32)

1.088 (+32) Varese 2.376 (+36)

Bollettino protezione civile 24 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 192.994. Di questi, 106.527 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.922, per un totale di 60.498. Il totale delle vittime è di 25.969, 420 in più. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.173, 94 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il ventesimo giorno consecutivo.

Dei pazienti attualmente positivi, 22.068 sono poi ricoverati con sintomi – 803 in meno rispetto a ieri – e 82.286 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti nella giornata di oggi sono 62.447 in più, per un totale di 1.642.356. Ieri erano stati 66.658. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile