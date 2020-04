Dramma nel Casertano, muore giovane maestra: lascia un bimbo di tre mesi

Si chiamava Adriana Caturano e aveva solo 29 anni. Maestra d’asilo, è stata stroncata da un brutto male contro cui lottava da tempo. Durante l’emergenza coronavirus, i decessi per tumore sembrano passare inosservati e invece in Terra dei Fuochi si continua a morire.

Maddaloni, muore Adriana Caturano: aveva solo 29 anni

La notizia sta circolando in queste ore su Facebook e ha lasciato sgomenti amici e parenti. Il suo compagno di una vita era Gennaro. Dalla loro unione era nato il piccolo Giovanni, appena tre mesi fa. Una vita esemplare, la sua, fatta di lavoro e famiglia. Sposata con Gennaro, era nota in città per essere la maestra dell’Asilo nido “Up”. Nonostante la malattia contro cui lottava, non aveva mai perso il sorriso e la voglia di impegnarsi.

Durante l’emergenza coronavirus, il 28 marzo, aveva scritto un commovente post in cui aveva rivolto un appello a chiunque ne avesse bisogno. “Ora che siamo quasi completamente bloccati – si legge sul suo profilo -, con così tante persone che purtroppo perdono il lavoro, ci sono persone nella nostra comunità che semplicemente non possono permettersi le necessità quotidiane. Se sei preoccupato per te o per il tuo bambino che non è in grado di fare colazione, pranzo o cena, sentiti libero di contattarmi senza paura, colpa o vergogna. Farò quello che posso per aiutare”.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore su Facebook. “Non ci sono parole…solo tanto dolore….Ciaooo dolce maestra Iaia”, scrive Ottavia. “Riposa in pace, cara maestra Iaia. Condoglianze a tutta la famiglia e piccolo Giovanni”, il ricordo di Lilya.