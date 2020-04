Bonus 1000 euro professionisti Campania: da oggi via alle domande. Come presentarle

Bonus 1000 euro professionisti Campania: da oggi via alle domande. Da oggi venerdì 24 aprile sono aperte le domande per il bonus partite Iva e professionisti da 1.000 euro. Il bonus è messo a disposizione dalla Regione Campania per aiutare a superare la crisi del Coronavirus. Il portale informativo per inoltrare le domande è attivo alle ore 10,00 di venerdì e resterà aperto fino alle ore 15 del giorno 8 maggio.

Il bonus è di 1000 euro una tantum ed è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, comprese le misure nazionali previste dal D.L n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.I del 28 marzo 2020, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

Il contributo è rivolto ai professionisti lavoratori autonomi titolari di Partita Iva che alla data del 23 febbraio 2020 hanno fatturato meno di 35.000 euro nel 2019. L’importo complessivo della misura è di 80 milioni di euro. È obbligatoria la pre-iscrizione con ricevuta nella quale indicare la propria posta elettronica certificata. E’ preferibile avere anche una firma digitale anche se si può ovviare firmando il modulo e inviandolo via pdf insieme alla copia del documento di identità. Il sito per le domande è “Coi professionisti Regione Campania – Bonus di 1.000 € a fondo perduto per i professionisti”.

Bonus professionisti Campania: i destinatari

iscrizione all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel caso in cui l’Albo professionale non sia costituito, alla gestione separata INPS;

inizio attività prima del 1/1/2020;

sede/studio sul territorio regionale;

non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;

fatturato dell’anno 2019 inferiore ad euro 35.000,00. (Per “fatturato” del periodo si intendono i compensi professionali effettivamente percepiti secondo il principio di cassa al netto dei contributi obbligatori alla Cassa previdenziale e delle spese anticipate per conto del cliente/committente).

Sono esclusi i titolari di pensione, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi che non esercitano attività professionali, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS.

Bonus professionisti Campania: la domanda

La procedura è completamente informatizzata. Basta accedere al portale della Regione Campania, nella sezione relativa, registrarsi tramite la propria pec, compilare la domanda on-line, scaricare dal sistema la domanda compilata on-line con i dati inseriti a sistema, apporre sulla domanda scaricata la firma digitale personale del richiedente il beneficio, oppure la firma autografa del richiedente sulla domanda stampata. Creare quindi un unico file pdf con la domanda firmata e la copia del documento di riconoscimento valido.

Se il richiedente non è in possesso di firma digitale, la domanda deve essere stampata, firmata e accompagnata da copia del documento di identità. La domanda così completata dovrà quindi essere caricata nel sistema esclusivamente in formato pdf ed inviata. Al termine del processo di invio della domanda il sistema trasmetterà pec di conferma e rilascerà la ricevuta di presentazione, completa di numero progressivo, data e ora di invio, quale documento comprovante l’avvenuta presentazione.

Come inviare la domanda

Il modulo di domanda, tassativamente compilato on-line, deve essere preferibilmente firmato digitalmente dal richiedente al fine di assicurare la massima celerità e correttezza delle verifiche. Si precisa che per le domande trasmesse prive di firma digitale, il processo di istruttoria utile all’erogazione del contributo potrà avere tempi più lunghi rispetto alle domande firmate digitalmente. Questo perchè sarà necessario effettuare i dovuti controlli sull’identità del dichiarante. Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice iban del proprio conto corrente bancario o postale, intestato a sé stesso. Con esclusione di IBAN collegati a carte di credito/debito prepagate e/o sistemi elettronici di pagamento (es. Paypal etc.). Tutte le dichiarazioni inserite in domanda, sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. Il sistema assegnerà ad ogni domanda, inviata ai sensi del presente articolo, data e ora di arrivo, e il numero progressivo. Il semplice inserimento dei dati nel sistema, non seguito dall’inserimento della domanda firmata digitalmente ovvero della domanda con firma autografa accompagnata dal documento di identità, dall’invio della medesima e dall’emissione della ricevuta, rende la domanda inammissibile.