Campania, bonus famiglia: requisiti, chi può richiederlo, importo, scarica il bando online

Il sostegno economico è erogato alle famiglie nella forma di un bonus per l’auisto di attrezzature, strumenti informatici ed alti supporti per l’accesso ai sevizi didattici e socio-educativi e/o per le spese relative a servizi di babysitting. Il contributo è assegnato ed erogato alla famiglia fino ad un importo massimo di 500 € , a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:

500,00 € per ogni nucleo con ISEE fino a 20.000 (compresi) 300,00 € per ogni nucleo con ISEE fino a 35.000 € (compresi).

Il bonus non è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per le medesime finalità. Sono comprese le misure nazionali previste dal D.L n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.I del 28 marzo 2020 (ad esempio sevizio baby sitting, comodato d’uso di dispositivi digitali individuali attraverso le istituzioni scolastiche, e…).

Bonus famiglia Campania: beneficiari, chi può richiederlo

Possono accedere al sostegno economico, i nuclei familiari, in persona di uno dei genitori o tutore residente in Regione Campania, che: