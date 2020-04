Reggia di Caserta, 37mila euro per il nuovo logo: ma su internet ce n’è uno uguale a 69 euro

37mila euro spesi per realizzare e promuovere il nuovo logo della Reggia di Caserta. Una veste grafica inedita, con le iniziali “R” e “C”, che campeggiano su uno sfondo blu “borbonico”, in omaggio al passato. Peccato, però, che lo stesso logo era già bell’e fatto da un’azienda di design americana, e acquistabile per soli 69 euro.

La Reggia di Caserta cambia logo

“R” e “C” sta per Re Carlo III, o per Reggia di Caserta, o per Real Casa (dei Borbone). I riferimenti storici abbondano. Da oggi il logo campeggierà su tutti i pannelli espositivi, la comunicazione web e social, nelle promozioni delle mostre e sui documenti ufficiali. La veste grafica del complesso vanvitelliano cambia dopo 300 anni. A realizzarlo è Sigla Comunicazione di Mantova. La realizzazione, comprensiva di un programma di comunicazione e promozione, avrà un costo di 37mila euro. Costo complessivo: 37mila euro.

Ma è identico a quello di un’azienda immobiliare

Spulciando però in rete, si nota che un’azienda di design, la Designcrowd, ha già realizzato un logo praticamente identico per un’azienda immobiliare di Calgary, in Canada: la Ricco Colinares. Stessa “R” e stessa “C”, stilizzate allo stesso identico modo. A lasciare perplessi è anche il costo: solo 69 euro. Una cifra ben lontana dai 37mila euro spesi per realizzare il nuovo logo ufficiale della Reggia di Caserta. Le polemiche in rete impazzano. E anche se il progetto ovviamente risale a prima dello scoppio della pandemia, resta discutibile la scelta di sborsare tante migliaia di euro per una grafica già disponibile su internet.