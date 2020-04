Terrore a Miano, due potenti esplosioni nel rione: gente in strada

Napoli. Due forti boati nel quartiere di Miano. E’ di pochi minuti fa la notizia di due potenti esplosioni udite nel rione San Gaetano, a Miano. Decine le segnalazioni sui social.

Napoli, esplosione a Miano: due bombe carta scuotono il quartiere

Con molta probabilità i due boati sono da attribuire all’esplosione di due ordigni artigianali (verosimilmente due bombe carta). Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia per verificare quanto accaduto.

Decine di residenti sono scesi in strada terrorizzate dalle forti esplosioni. Le esplosioni hanno danneggiato alcuni veicoli parcheggiati in strada. Al momento non risultano persone ferite.

Seguiranno aggiornamenti