Sant’Antimo, assembramenti sotto la pioggia: in centinaia al Comune per i “buoni spesa”

In centinaia sotto la pioggia fuori al comune di Sant’Antimo. La fila per ottenere i buoni spesa sembra non finire più e si snoda per decine di metri lungo tutta via Roma. Dopo le proteste inscenate ieri all’esterno del Municipio per i ritardi nell’erogazione dei buoni, oggi molti cittadini hanno sfidato il maltempo per ottenere i ticket anti-crisi.

La scena che si è presentata questa mattina è surreale. Assembramenti in piena regola davanti al Comune per ritirare i buoni pasto. Così come disposto dal commissario prefettizio, il ritiro può avvenire solo oggi, 22 aprile, dalle ore 12 alle ore 19. Non c’è stata una suddivisione dei giorni né una calendarizzazione più articolata. Il risultato, così, è che tutti i beneficiari si sono presentati per il ritiro nelle stesse ore.

L’ordinanza con cui il commissario ha disposto l’erogazione dei buoni tra l’altro ha avuto un iter travagliato. Ieri era scoppiata una protesta proprio nei pressi del Comune da parte di decine di cittadini che lamentavano ritardi da parte dell’amministrazione comunale. Dopo qualche ora il Comune ha pubblicato l’elenco con le 1227 famiglie che risultano beneficiarie del sussidio disposto dal Governo a favore delle vittime della crisi economica.