Napoli, oggi si registrano nuovi casi di coronavirus. Ma non ci sono decessi

Si conferma la frenata dell’epidemia del coronavirus a Napoli. Oggi si registrano 13 nuovi casi di positività al Covid-19 nel capoluogo campano. Per fortuna però non si registrano decessi. Ieri, 21 aprile, invece, si erano registrati 15 nuovi contagi. Il totale ad oggi di persone infettate a Napoli dal coronavirus è di 860. A fornire i dati il Comune di Napoli sulla sua pagina Facebook.

Napoli, il coronavirus in frenata: 13 contagi e zero morti

Altro dato positivo è il numero dei guariti, che aumenta di 26 unità. Il totale dei guariti è di 192. Anche oggi, come ieri, il numero dei positivi attuali è negativo: -13. Ricordiamo che questo dato si calcola sottraendo al numeri dei nuovi contagiati quello dei deceduti e dei guariti e ci offre una fotografia dell’andamento dell’epidemia e della risposta del sistema sanitario. Restano invece 11 i ricoveri in terapia intensiva. Quattro in meno anche i ricoveri in ospedale.