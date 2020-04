Sbloccato cibo d’asporto in Campania, come potrebbe funzionare

Torna il cibo d’asporto in Campania. Dopo una lunga scia di polemiche, il governatore campano Vincenzo De Luca ha dato il via libera alle attività legate al cibo a domicilio.

Sbloccato asporto in Campania

La decisione arriva nel pomeriggio di ieri, al termine di una lunga riunione nella quale sono state definite le misure precauzionali a tutela dei dipendenti e degli utenti.

Tra le prime misure necessarie, gli interventi di sanificazione e disinfezione che dovranno essere eseguiti all’interno dei locali, dei depositi e delle cucine dopo diverse settimane di inattività dovute alle norme anti contagio da coronavirus.

Come potrebbe funzionare

La Campania era l’unica regione che aveva applicato i divieti al food delivery. Nelle altre regioni d’Italia le consegne a domicilio sono consentite e avvengono secondo le norme igienico sanitarie vigenti. In attesa dei dettagli della delibera, non è escluso che la Campania possa seguire le regole nazionali sul cibo d’asporto.

Il regolamento prevedere anzitutto che le aree destinate al ritiro del cibo preparato siano costantemente pulite e igienizzate. I locali devono essere separati dai locali destinati alla preparazione. Il ritiro del cibo deve avvenire

assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e in assenza di contatto diretto.

Il cibo, inoltre, deve essere chiuso in appositi contenitori con adesivi chiudi-sacchetto, graffette o altro, per assicurarne la massima protezione ed essere poi riposto immediatamente negli zaini termici o nei contenitori per il trasporto che devono essere mantenuti puliti con prodotti igienizzanti. Nel caso il ristoratore dovesse presentare sintomi simili all’influenza, allora dovrà restare a casa e sospendere l’attività lavorativa.

L’appello di Sorbillo

La questione di garantire almeno il cibo d’asporto ai ristoratori campani era stata sollevata da Gino Sorbillo, noto pizzaiolo partenopeo, che aveva chiesto a De Luca di consentire le consegne, anche imponendo misure ad hoc per ridurre i rischi della diffusione del virus.

Quattro giorni fa De Luca aveva ribadito che consentire le consegne a domicilio di cibo sarebbe stato “troppo pericoloso”, e aveva annunciato il bonus da 2mila euro destinato alle attività di ristorazione. L’appello dei ristoratori è stato alla fine accolto dall’Ente alla guida di Palazzo di Santa Lucia e a partire dalla prossima settimana l’attività di delivery potrà essere nuovamente esercitata. Soddisfatto il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo, che su Facebook scrive: “Da lunedì cibo d’asporto consentito in Campania: grazie Presidente!”.